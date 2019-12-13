DEAŞ’lı, suç makinesi çıktı

Operasyonun diğer bir ayağı ise Konya ve Van’daydı. Operasyonlarda DEAŞ ÜYESİ İrfan Y. , C.A., F.G., D.S., B.Y., Ö.Y., Y.Ö. ve A.O. gözaltına alındı. DEAŞ’lıların, çatışma bölgelerinde PYD/PKK’ya esir düşen arkadaşlarını kurtararak Türkiye’ye getirmek için hazırlandıkları, terör örgütüne maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları tespit edildi. Teröristlerden İrfan Y.’nin ise tam bir suç makinesi olduğu belirlendi. DEAŞ’a ilk kurulduğu yıllarda katılan İrfan Y,’nin 2014 yılında Suriye’deki çatışma bölgelerinde bir kişinin kafasını kestiği ve o anları görüntülendiği ortaya çıktı. İrfan Y’nin, 2014’te başka bir DEAŞ operasyonunda yakalandığı ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı.

FİRAR ETMİŞ

İrfan Y’nin, Haziran 2015’te Kocaeli’nde yanında iki kişiyle birlikte yakalandığı otomobilde yapılan aramada ise 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, bir el yapımı patlayıcı (EYP), 5 el bombasının ele geçirildiği, soruşturma kapsamında tutuklandığı, ancak Mayıs 2016’da Kocaeli Acık Cezaevi’nden firar ettiği de ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra yakalanan İrfan Y’nin, cezasını çekince serbest bırakıldığı öğrenildi.

Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise bir tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.