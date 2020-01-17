İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8773
  • EURO
    6,5296
  • ALTIN
    294.323
  • BIST100
    121162
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da DEAŞ’lı terörist polis uygulamasında yakalandı
Güncel

Malatya'da DEAŞ’lı terörist polis uygulamasında yakalandı

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce hakkında işlem yapılan yabancı uyruklu bir DEAŞ’lı ise ülkesine geri gönderildi.

IHA17.01.2020  15:50 - Güncelleme: 17.01.2020  15:50

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde çok sayıda ekibin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 939 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 75 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Uygulamalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 27 adet uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Eğlence mekanları ve toplam 77 parkın da kontrol edildiği uygulamada, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulunduğu şüphesiyle hakkında daha önce adli işlem yapılan yabancı uyruklu bir şahıs ile yine DEAŞ üyesi olarak aranan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken DEAŞ’lı terörist ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Uygulamada ayrıca 13 taksi durağı, 11 muhtarlık ve 2 cami imamı da önleyici hizmetler kapsamında ziyaret edilerek sorunları dinlendi.

'Airbus A380' hasta yolcu için İstanbul Havalimanı'na indi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin
Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.