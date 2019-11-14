DEAŞ’tan bombalı arbalet oku çıktı

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi’nde tekel bayisine 29 Ekim’de DEAŞ’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlediği saldırının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda, teröristlerin ikamet ettikleri bir hücre evinde yapılan aramalarda “arbalet” ya da “Tatar yayı” olarak bilinen tetik tertibatlı yay silahı ve uçlarına el yapımı patlayıcı yerleştirilen oklar bulundu. Hücre evinde ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında teröristlerin arazide “arbalet silahı” ile eğitim yaptıkları anlara ilişkin fotoğraflara rastlandı. Ayrıca teröristlerin hedef olarak belirledikleri bazı kritik noktaların keşfini de tamamladıkları tespit edildi.

Öte yandan, Yakacık’taki tekel bayisine yönelik saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ’lı teröristin tekel bayisine geldiği ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin, içinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayla hasta maskesi takıp topallayarak tekel bayisine girdiği, kasanın önüne çantayı bıraktığı ve büfedeki dolaptan içecekler aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca jandarmadaki işlemleri tamamlanan bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgili cezaevine gönderilen kişi sayısı 6’ya ulaştı.