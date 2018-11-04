Dede yadigarı Matisse tablosunu gasp ettiler

Önceki gün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden İran vatandaşı M.F, İran’daki dedesinden miras, Henry Matisse’nin eseri olan değerli bir tablonun tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti. M.F, olayla ilgili Y.E, emekli polis memuru M.Y, kafasına silah dayayarak zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.’den şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası, Y.E. ile M.Y. gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada söz konusu tablo da ele geçirildi. 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, iki kişi daha aranıyor. Fransız ünlü ressam Henry Matisse’ye ait tablonun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon euro olduğu öğrenildi.