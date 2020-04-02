İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7005
  • EURO
    7,3607
  • ALTIN
    343.204
  • BIST100
    89734.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dedelerini özleyen kız kardeşlerin yardımına jandarma koştu
Güncel

Dedelerini özleyen kız kardeşlerin yardımına jandarma koştu

Bolu'da yaşayan iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine mektubu jandarmayla ulaştırdı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 11:04
ABONE OL

Kuruçay Mahallesi'nde ikamet eden Gülizar (10) ve Medine Özcan (6) kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemedikleri dedeleri için özlemlerini dile getirdikleri mektup yazdı.

Bu süreçte dedeleriyle görüşmemenin daha doğru olduğunun bilincinde olan iki kardeş, mektubu kolluk kuvvetleri aracılığıyla dedelerine iletmeye karar verdi.

Kız kardeşler, evlerinin yakınında bulunan Bolu Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma ekiplerine durumu anlatarak, mektubu dedelerine göndermek istediklerini söyledi.

Mektubu yerine ulaştıracaklarını belirten jandarma ekipleri, iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti.

Jandarma ekipleri, kızlara koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkmamaları ve ellerini sık sık yıkamaları tavsiyesinde bulundu.

- "DEVLETİMİZ MİLLETİMİZ VAR OLSUN"

Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekipleri, mektubu teslim etti.

Dikmen, mektubun kendisine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. 'Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum.' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır.' dedim." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgi verdikleri Dikmen'den dışarı çıkmamasını, bir ihtiyacı olduğunda kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

İşte Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki son durum

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.