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Deepsea Metro-1'in havuzlama çalışması başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait Deepsea Metro-1 adlı petrol platformu Osmangazi Köprüsü’nün karşı ayağında bulunan Çolakoğlu Limanı’na çekildi. Platformun havuzlama ve boya çalışmaları burada yapılacak.

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Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması için 262,5 milyon dolara satın alınan Deepsea Metro-1, 2 ay önce Yalova’ya gelmişti. İkinci açık deniz arama platformu olan sondaj gemisi TPAO tarafından satın alınmıştı. 51.283 groston ağırlığında ve 229 metre uzunluğundaki gemi, İspanya’nın Algeciras Limanı’ndan yenileme ve sondaj faaliyetlerine hazırlık için 2 ay önce Yalova açıklarına getirilmişti.
 
Türkiye’nin ikinci açık deniz arama platformu olan Deepsea Metro-1, Altınova Tersaneler Bölgesi’ndeki bakım ve onarım öncesinde Osmangazi Köprüsü’nün karşı ayağında bulunan Çolakoğlu Limanı’na çekildi. Edinilen bilgiye göre, platformun havuzlama ve boya çalışmaları burada yapılacak. Ardından havuza alınacak olan platform Altınova Tersaneler Bölgesine getirilecek ve bakım onarım çalışmaları başlayacak.
 
Sondaj gemisi Akdeniz’de 10 bin fit (3048 metre) derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

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