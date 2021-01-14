14 Ocak 2021 Perşembe 08:24 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 08:24

Dünyanın en saygın savunma dergilerinden ABD’li Defense One’ın haber sitesi ABD Kongre binasının işgaline ilişkin çarpıcı bir analiz yayınlandı. Haber sitesinin yöneticisi Kevin Baron tarafından kaleme alınan yazıda Amerikan medyasının “darbe” olarak nitelediği durumun abartıldığı iddia edildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Baron, “Türkiye’de 2016 yılında darbe girişiminde Meclis binasında savaş uçağının attığı bomba dolayısıyla bir araba büyüklüğünde delik oluştu ve 12 kişi hayatını kaybetti. Ben o deliği gözlerimle gördüm. Darbenin neye benzediğini anladım. Hükümete karşı darbe girişimi o görüntüdeki gibi olur” ifadesi kullanıldı.

ÇOK ABARTILIYOR

Baron, “Trump askerlere gücü eline almasını mı emretti? Savaş uçakları hükümet konumlarını ve ulusal ordu güçlerini mi bombaladı? Tanklar sokaklara mı çıktı? Hayır!” diye yazdı ve böylesine olayların Türkiye’de yaşandığını ifade etti, Baron bir darbe girişiminin neye benzediğinin anlaşılması için 15 Temmuz’a dikkatle bakılması gerektiğini belirtti.