İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0014
  • EURO
    48,9581
  • ALTIN
    5511.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Define çetesi''ne yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
Güncel

''Define çetesi''ne yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 5 ilde, kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan 'define çetesi'ne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
''Define çetesi''ne yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "define bulucu" olarak tanıtan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin bazı vatandaşların arsalarını araştırıp değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek arsa sahiplerini kandırdığı tespit edildi.

Arsa sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izlettiren ve mağdurlara kazma kürek vererek kazı yaptıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan kendi gömdükleri malzemeleri alıp bölgeden ayrıldı. Daha sonra mağdurlarla iletişime geçerek, malzemeleri, arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerini öne süren ve kendini "tarihi eser uzmanı" olarak tanıtan kişilerle görüştürerek para talep etti.

Zanlıların, 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta "Define çetesi"ne yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser süsü verilmiş haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

  • Define
  • çete
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.