Arkadaşlarıyla define aramaya giden 3 çocuk babasından haber alınamıyor

Cihaz ile bir süre define aradıktan sonra evli ve 3 çocuk babası Yıldız, cep telefonunu arabada bırakarak arkadaşlarının yanında ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Arkadaşların haber vermesi üzerine Yıldız’ın ailesi, Jandarma, AFAD ve komando birlikleriyle köylüler bölgede arama başlattı. Ancak 6 gündür yapılan tüm aramalarda Yıldız’ın izine ulaşılamadı.

TELEFONDAKİ HAZİNE

Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. ile çelişkili bilgiler veren kayınpederi Hasan Ali D. ile kayınbiraderi Serdar D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında çelişkili ifadeler verirken, Yıldız’ın öldürülüp biri yere mi gömüldüğü, yoksa define bulup arkadaşlarını bırakıp kaçtı mı sorularına cevap aranıyor.

Kaybolan Yıldız ile gözaltına alınan 5 şüphelinin telefonlarının incelenmesinde ise çok sayıda sikke, üzerinde kabartma ve hayvan figürleri olan tarihi eser niteliği taşıyan fotoğraflara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hepsinin defineci olduğu, daha önceleri de bu yönde soruşturma geçirdikleri belirlendi. Bunun üzerine Yıldız’ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın yanı sıra tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili de ikinci bir soruşturma başlatıldı.