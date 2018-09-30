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Arkadaşlarıyla define aramaya giden 3 çocuk babasından haber alınamıyor

Ankara’nın Beypazarı İlçesi Eşme Deresi bölgesinde 23 Eylül günü Murat Yıldız (45) ile çalıştığı işyerinin sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y., ailelerine avlanmaya gideceklerini söyleyerek “define” aramaya gitti.

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Cihaz ile bir süre define aradıktan sonra evli ve 3 çocuk babası Yıldız, cep telefonunu arabada bırakarak arkadaşlarının yanında ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Arkadaşların haber vermesi üzerine Yıldız’ın ailesi, Jandarma, AFAD ve komando birlikleriyle köylüler bölgede arama başlattı. Ancak 6 gündür yapılan tüm aramalarda Yıldız’ın izine ulaşılamadı. 
 
TELEFONDAKİ HAZİNE
Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. ile çelişkili bilgiler veren kayınpederi Hasan Ali D. ile kayınbiraderi Serdar D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında çelişkili ifadeler verirken, Yıldız’ın öldürülüp biri yere mi gömüldüğü, yoksa define bulup arkadaşlarını bırakıp kaçtı mı sorularına cevap aranıyor. 
 
Kaybolan Yıldız ile gözaltına alınan 5 şüphelinin telefonlarının incelenmesinde ise çok sayıda sikke, üzerinde kabartma ve hayvan figürleri olan tarihi eser niteliği taşıyan fotoğraflara ulaşıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hepsinin defineci olduğu, daha önceleri de bu yönde soruşturma geçirdikleri belirlendi. Bunun üzerine Yıldız’ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın yanı sıra tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili de ikinci bir soruşturma başlatıldı. 

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