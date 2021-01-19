İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2021 Salı / 5 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4448
  • EURO
    9,0347
  • ALTIN
    439.778
  • BIST100
    1576.89
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Defineciler İsa Dede ve Veysel Karani türbelerini tahrip etti
Güncel

Defineciler İsa Dede ve Veysel Karani türbelerini tahrip etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, defineciler, zemin ve çevresini kazdıkları İsa Dede ve Veysel Karani türbelerini tahrip etti. Yenikapı Muhtarı Turgut Ergün İsa Dede Türbesini definecilerin sürekli kazdığını kaydetti.

AA19 Ocak 2021 Salı 15:41 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 15:41
ABONE OL

İlçeye bağlı Pörnek köyü yakınlarındaki İsa Dede Türbesi ile Veysel köyü yakınlarındaki Veysel Karani Türbesi define arayanların hedefi oldu.

Türbelerin içindeki mezarları tahrip eden definecilerin, birden fazla çukur açtığı belirlendi.

Veysel Köyü muhtar vekili Mithat Palıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, define arayanların türbeye zarar verdiğini söyledi.

Türbenin hem içeriden hem dışarıdan kazıldığını dile getiren Palıt, "Bu olayı gereken yerlere bildirmiştik. Yetkililer, türbenin fotoğraflarını çektiler, en kısa sürede buraya döneceklerini söylediler." diye konuştu.

Veysel köyünde yaşayan Mustafa Karaca, türbenin bu halini gördüğünde üzüldüğünü ifade etti.

Yenikapı Muhtarı Turgut Ergün ise İsa Dede Türbesini definecilerin sürekli kazdığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.