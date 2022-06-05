Tekirdağ İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tümülüslerde kaçak kazı yaparak define arayanlara tepki gösterdi. Trakya'daki tümülüslerde define bulunmadığının aktaran Hacıoğlu, Trakya genelinde binin üzerinde tümülüs bulunduğunu bunlardan 242'sinin Tekirdağ'da olduğunu ve 122'sinin tescil edildiğini dile getirdi. Tümüslerde yapılan çalışmalarda çıkan malzemelerin Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilendiğini belirten Hacıoğlu, "Bu tepeler Trakya'nın görsel anıtlarıdır. Bunun ismi tüm tümülüstür ve diğer ismi höyük ya da işte korgandır. Bu tepeler bir mezar yeridir, bazıları da toplanma yerini ifade ederler. Ama ağırlıklı olarak yüzde 90 mezar yeridir. O toplumun antik çağdan beri devam eden toplumun ileri gelenlerinin gömüldüğü, ayinlerinin yapıldığı, eşyalarıyla beraber defnedildiği mezarlardır ve bunların sayısı bir hayli fazladır. Bununla ilgili tam bir envanter çalışması yapılmış değil Trakya'mızda. Ama bilinen binin üzerinde tümülüsün olduğu, bunlardan 632 tanesinin tescilli olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'HAZİNE GÖMÜLÜ YERLER DEĞİL'

Tümülüslerin hazine gömülü yerler olmadığını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şöyle bir algı var toplumda. Burası hazine ya da gömü ya da diğer ismiyle definenin olduğu düşünülen yer. Bu sadece bizim toplumumuza değil, dünya toplumuna da yapılan çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Buralar hazinelerin gömülü olduğu yerler değil ki. Buralarda yaşayanlar Traklar, gariban halk. Bu gariban halkın ne kadar büyük hazinesi olabilir ki, mezarıyla gömülsün. Burada gömülü olanlar Mısır'ın firavunları değil ki, varlıklarıyla gömülsünler. Burada dünyanın da sorunu olan şu an definecilik aslında, hem kendi tarihimize hem dünya tarihine aslında insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Yani burada define aramak, hazine aramak beyhudedir, yanlıştır. Aklın ve bilimin kabul etmediği bir şeydir. Böylece kültür varlıklarına zarar verilmekte bu da bizi Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ziyadesiyle üzmektedir. Burada bir kral mezarı varmış, Trakların önemli bir kralının mezarı. Yapılan araştırmalar sonucunda mezar olduğu gibi bulundu. Mezardan çıkan kemikler efendim onun kullandığı eşya, hatta kralın tacı ve diğer özel eşyaları Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde mezardakiymiş gibi konuldu ve izleyicilere sunuldu. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni en fazla merak eden ve ziyaret eden insanlar, Traklar üzerine çalışanlar, Trakları merak edenler işte bu yüzden Tekirdağ'ımıza geliyorlar, bilgi sahibi oluyorlar." (DHA)