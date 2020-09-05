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Güncel

Define ararken dinamit patladı: 1 ölü 1 yaralı

Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı. Yaşanan olayda bir kişi ölürken bir kişi de ağır yaralandı.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 09:46 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 09:47
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İddiaya göre, merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında Veysel S. (46), arkadaşları R.Y, B.A, R.Ö. ve E.Ç. ile define aramak için araziye çıktı.

Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları sırada dinamitin patlaması sonucu Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Veysel S, Karaçayır köyü yakınlarında yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan B.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Patlama sonrası kaçan şüpheliler R.Y, R.Ö. ve E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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