Değeri 1 milyon lira olan saati çalan kişi yakalandı

AA 9 Kasım 2021 Salı 15:07 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 15:07

Alınan bilgiye göre, 3 Kasım'da bir alışveriş merkezindeki lüks saatlerin satıldığı mağazaya gelen Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr, değeri 1 milyon lira olduğu öğrenilen satın almak istediğini söyledi.

Mağaza yetkilisinin gösterdiği saati eline alarak inceleyen Ahmad Hasan Gabr, bu sırada da görevliyi oyalayarak dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Dövizle ödeme yapacağını söyleyen Gabr, görevliden hesap makinasıyla parayı hesaplamasını talep etti.

Görevli hesaplama yaptığı sırada, Ahmad Hasan Gabr da saatin üzerindeki alarm sistemini çıkarıp saati koluna taktı. Şüpheli, ardından eline aldığı başka bir saati görevlinin önüne koyarak mağazadan ayrıldı.

Olayın ardından bir süre sonra saatlerden birinin eksik olduğunu fark eden görevliler, güvenlik kameralarını bakınca saatin çalındığını belirledi.

Olay yerine giden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler yaptığı incelemede incelemelerde, hırsızlığı yapan kişinin Irak uyruklu Ahmad Hasan Gabr olduğunu tespit etti. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli kişinin bindiği taksinin plakasını, ardından taksicinin şüpheliyi bıraktığı Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Derya Sokak'taki adresini belirledi.

Düzenlenen baskında ekipler, şüpheliyi yakalarken evde yapılan aramalarda mağazadan çalınan saat ve 40 bin dolar ile şüphelinin başka kuyumculardan çaldığı mücevherler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmad Hasan Gabr tutuklanarak cezaevine gönderildi.

