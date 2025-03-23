İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2025 Pazar / 24 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Değeri tam 6 milyon: Siverek'te film gibi operasyon
Güncel

Değeri tam 6 milyon: Siverek'te film gibi operasyon

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şantiye deposundan piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan elektrik kablo makaralarını çalan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

IHA23 Mart 2025 Pazar 16:28 - Güncelleme:
Değeri tam 6 milyon: Siverek'te film gibi operasyon
ABONE OL

Hırsızlık şüphelilerinin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde hurdacılık yaptığı ve çalınan kabloları bir depoda sakladığı belirlendi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu çalınan elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut Ç. ve Abdulmenaf G. tutuklanırken, Emrah E. ve Turan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.