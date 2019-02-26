Değerli Basın Mensubu 'Yeni Bir Büyükçekmece' için kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Sn. Mevlüt Uysal, '25 KAYIP YILA 25 DEV PROJE' sloganı ile ilk ve enleri Büyükçekmece'yle tanıştırıyor.