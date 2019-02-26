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Değerli Basın Mensubu

'Yeni Bir Büyükçekmece' için kolları sıvayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Sn. Mevlüt Uysal, '25 KAYIP YILA 25 DEV PROJE' sloganı ile ilk ve enleri Büyükçekmece'yle tanıştırıyor.

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Büyükçekmece projelerinin ve Meclis Üyesi adaylarının tanıtılacağı programımızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Tarih: 23 Şubat 2019 Cumartesi

Saat:

İkram: 14.00

Proje Tanıtım: 15.00

Yer: TÜYAP Fuar Merkezi 8. HALL

Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak

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