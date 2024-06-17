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Değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 33 kişi tutuklandı.

IHA17 Haziran 2024 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet tabanca, 1 bıçak ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 14.910 paket sigara, 1 ton 58 kilogram tütün, 7.169 paket makaron, 12.998 paket sigara filtresi, 11 adet elektronik sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 301 şahıs yakalanmış, 75 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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