''Değişim'' isteyen İmamoğlu ve Özel'e kötü haber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde alınan yenilgi sonrasında partisinin temsilcileri tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vererek 2024 yılında yapılacak seçimlere partinin başında gireceğini açıkladı. CHP delegelerinin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşması, 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geri adım atmasına neden oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise, genel başkanlığa aday olduğunu duyurup 'değişim' çalışmalarını sürdürme kararı aldı.

Özel, genel başkan adaylığı süreciyle ilgili ilçe kongrelerini işaret etti. "İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız." diyen Özel, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Aday olursam benden duyarsınız" dedi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'E KÖTÜ HABER!

CHP'de değişim tartışmaları sürerken partinin ilçe kongreleri de devam ediyor. Söz konusu kongreler hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adayların ilçe kongrelerinde ipi göğüslediğini ifade etti.

Yarkadaş sosyal medya platformu X'de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CHP delegeleri partinin enerjisini boşa harcatan "değişim" tartışmasını kongre salonlarında bitiriyor.

Bugün netleşen tablo şöyle:

Manisa'nın en büyük ilçesi Yunusemre'de, Özgür Özel'in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve Özel'e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan 213 oy aldı ve yeni ilçe başkanı oldu. Bu sonuç, Özel açısından hayli manidar...

Ankara'nın bir ilçesi dışında tüm ilçe başkanları Kılıçdaroğlu'nu destekleyen başkan ve delegelerden oluştu. (Çankaya, Mamak, Etimesgut, Altındağ, Keçiören)

İstanbul Şişli'de "değişimciler" aday çıkaramadı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki ayrı liste yarıştı. Yeni Başkan Tamer Özcanlı oldu.

Ümraniye'de Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hakan Kızılelma kazandı.

Beykoz'da da tablo değişmedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mahir Taştan yeni ilçe başkanı oldu.

Keza Esenler de aynı.