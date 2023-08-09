İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine CHP'nin İstanbul'da aday olarak göstereceği öne sürülen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Artı TV'de katıldığı canlı yayında değişim isteyen partililere sert çıktı.

"CHP ŞU ANDA GENEL BAŞKAN ARAMIYOR"

CHP'nin Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Sarıgül, genel başkanlık isteyen isimlere mesaj gönderdi. Sarıgül şöyle konuştu:

"Yerel seçimlere az bir süre kala CHP içerisindeki değişikliğin CHP'ye ve ülkemize bir faydası olmayacak. CHP şu anda bir genel başkan aramıyor."

DEĞİŞİM İSTEYENLERE TEPKİ: O GECE NEREDEYDİNİZ?

Sarıgül şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sabahı yalnız bırakıldı. Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü, devlet adamlığı, hakkaniyet duygusu, vicdanlı ve merhametli oluşu yanında durmamın nedenidir.

Ecevit'ten sonra en fazla oy alan Genel Başkan kendisi. Kılıçdaroğlu kaybetmedi; bugün eleştirenler, yanında olmayanlara şunu söylemek isterim: Siz o dönemde Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız, beraberdiniz, çoğunuz adaydı, bakan olacaktınız... Kılıçdaroğlu yüzde 2 oyla almış olsaydı bunların hiçbiri konuşulmazdı. O gece aslan parçaları neredeydiler? Kılıçdaroğlu çok yalnız bırakıldı"