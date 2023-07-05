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Değişim kazanı kaynıyor... CHP yandaşı gazeteciden çarpıcı iddia! Ekrem İmamoğlu pes etti

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu gerilimi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Saymaz, CHP içerisinde değişim tartışmaları yürüten İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile sonuç vermeyen diyaloğu en aza indirdiğini öne sürdü. Saymaz ayrıca “İmamoğlu, yakın çevresine Kılıçdaroğlu ile diyalogun sonuç vermeyeceğine inandığını söylüyor.' şeklinde konuştu.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Değişim kazanı kaynıyor... CHP yandaşı gazeteciden çarpıcı iddia! Ekrem İmamoğlu pes etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından 'değişim' çağrılarında bulunan ve bu konuda Kılıçdaroğlu ile birçok toplantı gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çağrılarına bir karşılık bulamayınca pes etti.

Bu haftadan itibaren CHP'den önemli isimlerle bir araya gelmesi beklenen İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kollarını sıvayacak.

DİYALOĞU EN AZA İNDİRDİ

Konuyla ilgili son kulis bilgilerini köşe yazısında aktaran CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğun en aza indiğini söyledi.

Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu, yakın çevresine Kılıçdaroğlu ile diyalogun sonuç vermeyeceğine inandığını söylüyor. Önerilerini dile getirdiğinde Kılıçdaroğlu'nun 'Evet' deyip sonradan görüş değiştirdiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu ile görüşmek için çabalamayacağını kaydediyor. Tereddüt etmeden 'CHP değişmeden Türkiye değişmez' diye konuşuyor. 'Artık Kılıçdaroğlu ile devam etmez' diyor. İmamoğlu adaylığını ilan ettiği takdirde milletvekilleri arasındaki taraftarlarının artacağı ileri sürülüyor."

  • İmamoğlu-Kılıçdaroğlu gerilimi
  • CHP içerisinde değişim tartışmaları
  • İmamoğlu-Kılıçdaroğlu diyaloğu

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