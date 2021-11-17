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Değişim saatini bahane ederek taksisine Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı

Fatih'te bir taksi şoförü değişim saatini bahane ederek Türk yolcuyu almayıp, turistleri aldı. Taksiye bindirilmeyen Türk yolcu o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

DHA17 Kasım 2021 Çarşamba 09:43 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:43
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Olay, dün öğlen saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. İddialara göre, Furkan Tekfidan yoldan geçen taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı. Taksi şoförü, aynı yerde bekleyen turistleri aracına aldı. Furkan Tekfidan'ın kendisine tepki gösterdiği taksi şoförü, turist yolcularla aracını teslim etmeye götürdüğünü söyleyerek yoluna devam etti.

CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın "Araba teslim etmeye gitmiyor muydun? Şeklinde tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüyor.

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