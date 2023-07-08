CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından yaşanan kaos devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeni bir çıkış geldi. Parti üyelerine mektup gönderen Kılıçdaroğlu, bir sonraki seçimler içim mücadeleyi daha güçlü sürdürme çağrısında bulundu.

Seçimleri kazanacağına çok inanıldığı CHP'de sonuçlar büyük hayal kırıklığı yarattı.

Bir seçim daha kaybeden Kema Kılıçdaroğlu'na yüksek sesle istifa çağrıları yapılmaya başlandı.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya niyetli olmadığı yaptığı açıklamalarda belli etti.

Kılıçdaroğlu, danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştirerek gelen tepkileri azaltma hedefinde olsa da bu hamleler CHP Genel Merkezi'nin beklediği gibi karşılanmadı.

SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN PARTİLİLERE MEKTUP GÖNDERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın başını çektiği 'değişim' isteyenler CHP liderinin bir daha aday olmaması ve istifa etmesi için açıklamalarda bulunmaya başladı.

Bu çağrı Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimlerden de gelince CHP lideri koltuğu korumanın hesaplarını yapıyor.

Kılıçdaroğlu son olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kurultay ve değişim sürecinde parti üyelerine bir mektup gönderdi.

"MÜCADELEMİZİ ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Göreve devam mesajını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.