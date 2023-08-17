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Değişimci Özel'den İmamoğlu'nu zora sokacak çıkış: Ortak umutlarımız var...

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişimciler arasında yer alan Özgür Özel, kaçamak sözlerle 'değişimde' geri adım atan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nu yeniden değişim tartışlarının içine çekecek olan çıkışlarda bulunan CHP'li Özel, 'Ortak umutlarımız hayallerimiz var…' dedi.

17 Ağustos 2023 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Değişimci Özel'den İmamoğlu'nu zora sokacak çıkış: Ortak umutlarımız var...
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Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı tüm hamlelere rağmen geri adım atmak zorunda kaldı.

GERİ ADIM ATTI

Genel başkanlık için gizli darbe toplantıları bile yapan, ancak aradığı desteği bir türlü bulamayan İmamoğlu, "Kendimi İstanbul'a mühürledim" diyerek bir kez daha İBB Başkan adayı olduğunu açıkladı.

ÖZEL'E MESAJI YOLLADI

Ardından "Ne görev verilirse yaparım" diyerek genel başkanlık makamına göz kırpan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e çağrı yaptı. "CHP'nin tarihini bilen geçmişi temiz evlatlar var" diyerek açık açık Özel'e destek açıklaması yaptı.

BİR KEZ DAHA 'SORUMLULUKTAN KAÇMAM' DEDİ

İşte İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine herkes Özgür Özel'in yol haritasını merak etmeye başladı. Daha önce birçok kez "Sorumluluktan kaçmayacağım" diyen Özgür Özel, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı.

KILIÇDAROĞLU'NU BİR KEZ BİLE ANMADI

İlk kez bu kadar net bir şekilde genel başkan olmak istediğini vurguladı. Ancak bir kez bile uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu anmadı... Ekrem İmamoğlu'na övgüler yağdırdı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan adaylığı kararını destekleyen Özgür Özel, "2023 seçimini kaybettik ama İstanbul'u kaybedersek yenilgi tescillenerek" diyerek muhalefetteki yerel seçim paniğini vurguladı.

İmamoğlu'nun kendisine yönelik "CHP'nin tarihi bilen evlatları var" sözlerini de değerlendiren Özgür Özel, "Büyük memnuniyet duyuyorum Genel Başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak başkanın cevabını nezaketli buluyorum" ifadesini kullandı.

ÖZEL DE YOLCULUKTA...

Adaylığını ilerleyen günlerde açıklayacağını belirten Özgür Özel, İmamoğlu gibi 'yolculuk' vurgusu da yaptı. İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumları da değerlendiren Özel, "İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım" çıkışı yaptı.

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