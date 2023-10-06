Değişimcilerin adayı Çelik'in ''çarşaf ve blok'' tutarsızlığı ifşa oldu! Kemalciler ti'ye aldı

CHP'de kurultay için geri sayım başladı. Değişimciler ve genel merkezciler arasında soğuk savaş yaşandı. Değişimcilerin İstanbul İl Başkanı Adayı olarak gösterilen Özgür Çelik, birbirinden farklı açıklamaları ile kafaları karıştı.

CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkan adayı olarak desteklediği Cemal Canpolat'a yakınlığıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, değişimcilerin adayı Özgür Çelik'in çarşaf ve blok liste konusunda tutarsız açıklamalarda bulunduğunu ifşa eden bir video yayınladı. CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan'ın yayınladığı videoda Çelik'in 5 Ekim tarihinde katıldığı bir canlı yayında, "Çarşaf liste demokratik olandır. Günün sonunda ancak bunu kararının verecek olan İstanbul delegasyonudur." İfadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

KONGREDE BLOK LİSTEYE OY KULLANDI



Aynı videonun devamında ise Çelik'in, 20 Ağustos'ta gerçekleşen Bahçelievler İlçe Kongresi'nde blok listeyi savunduğu görülüyor. Kongre başkanının, aralarında Çelik'in de imzasının olduğu bazı isimlerin blok listeyi talep ettiğini okuyor. Akabinde ise oylamaya geçiliyor. Oylamada Çelik'in de içinde olduğu kalabalık bir delege grubu blok liste için el kaldırıyor.