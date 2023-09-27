14 ve 28 Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirilen Cumhurbaþkaný ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde aðýr bir yenilgi alan CHP'de krizlerin ardý arkasý kesilmiyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediye (ÝBB) Baþkaný Ekrem Ýmamoðlu'nun baþlattýðý "deðiþim" tartýþmalarý ve gizli "zoom" toplantýsý parti içinde büyük krize neden oldu. "Genel Baþkanlýk" savaþýný kazanamayacaðýný anlayan Ýmamoðlu, rotayý yeniden Ýstanbul'a kýrdý.

Ýmamoðlu'nun baþlattýðý "deðiþim" hareketinde yer alan Özgür Özel ise genel baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Tüm bu geliþmeler sýcaklýðýný korurken, CHP'de þimdi de "Ýstanbul adaylýk savaþlarý" baþ gösterdi.

CHP'DE "ÝSTANBUL" SAVAÞI!

Geçtiðimiz günlerde deðiþimcilerin desteðini aldýðý belirtilen CHP Bahçelievler Ýlçe Özgür Çelik, Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý için adaylýðýný açýklamýþtý.

Parti içi demokrasiyi yaþatacaklarýný söyleyen Çelik, þu ifadeleri kullanmýþtý:

"CHP'yi zayýflatmaya çalýþanlarýn asýl tartýþmasý gereken lider sultasýyla yönetilen partilerdir. ÝBB, ilçe belediyelerimizle uyumlu bir yönetim modeli, örnek bir yönetim modeli uygulayacaðýz. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle gerçekleþtireceðiz. Bu duygu ve düþüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyýlýnda hep birlikte yakacaðýmýz aydýnlanma meþalesine destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Ýl Baþkanlýðýna adaylýðýmý açýklýyorum"

DEÐÝÞÝMCÝLERÝN KALESÝNDEN DARBE! KILIÇDAROÐLU'NA DESTEK KARARI

Özgür Çelik'in adaylýðýný ilan etmesinin ardýndan flaþ bir geliþme yaþandý. Çelik'in kalesi Bahçelievler'de, bir il baþkan yardýmcýsýnýn da içinde olduðu 10 delege, yayýnladýklarý deklarosyonla Kemal Kýlýçdaroðlu'nun adayý Cemal Canpolat'a destek vereceklerini açýkladý.

Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi:

"Ýlçe kongremizde partimizin yerel seçimlerde gücünü ve etkinliðini arttýrmak için ortak hareket ederek Özgür Çelik'i destekleme kararý aldýk. Bunun gereðini de ilçe kongremizde ortaya koyduk. Bizler, Bahçelievler'de bir yerel seçim baþarýsý saðlamak için ortak akýl ile bir ve bütün bir anlayýþý ilçemizde hakim kýlmýþtýk. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiþ Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ýstanbul Ýl Baþkaný da bu þekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakýþ açýsýyla seçtiðimiz ilçe baþkaný bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurullarý deðersizleþtirmektedir. Çok deðil, bundan bir kaç hafta önce Bahçelievler'e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararýyla Ýstanbul'a çevrilmiþtir. Zira bu kararýn içerisinde Bahçelievler'in bileþenleri yoktur. Kendi ilçesinde bu mutabakatý aramayan bir adayýn, önümüzdeki yerel seçim sürecinde Ýstanbul'da mutabakata dayalý bir yönetim anlayýþý sergileyeceðini düþünmüyoruz.

"KILIÇDAROÐLU'NUN ÖNDERLÝÐÝNDE YOL YÜRÜMEK GEREKTÝÐÝNE ÝNANIYORUZ"

Gençleþmek, yenilenmek ve örgütsel gücümüzü en yüksek seviyede önümüzdeki yerel seçimlerde hem Bahçelievler'i hem de Ýstanbul'u kazanmak adýna; 2019'da olduðu gibi bugün de yerel aktörlere tam destek veren Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu'nun önderliðinde yol yürümek gerektiðine inanýyoruz.

"KENDÝ ZÝHÝNLERÝNÝ DEÐÝÞTÝRMEYE DAVET EDÝYORUZ"

Deðiþim adýna tavýr ortaya koyan ancak anlayýþ olarak bunu henüz ilçesinde bile uygulamayanlarýn da kendi zihinlerini deðiþtirmeye baþlamaya davet ediyoruz.

Biz Bahçelievler'de yerel seçimi kazanacaðýmýza inanýyoruz. Bu inanç ile partimize hizmet ediyoruz ve edeceðiz. Ýl Baþkanlýðý'na aday olduðunu ilan eden Ýlçe Baþkanýmýz Özgür Çelik'in de bu hedefe uygun davranarak Bahçelievler örgütünün önünü açmasý ve adaylýk sürecini ilçe baþkaný sýfatýyla yönetmesinin doðru olmadýðýný düþünüyoruz.

DEÐÝÞÝME BAHÇELÝEVLER'DEN BAÞLAMANIN TAM ZAMANI!

Bizler Bahçelievler il delegeleri olarak 38. Olaðan Ýstanbul Ýl Kongresinde Sayýn Cemal Canpolat'ý desteklediðimizi tüm parti ve Ýstanbul kamuoyuna ilan ediyoruz.

Gökmen Güneþ, Erkan Deðirmenci, Gülali Þat, Mahir Sürensoy, Þükriye Aydýn, Azelya Özdað Keser, Ladise Has, Ahmet Bora, Ali Aktaþ, Savaþ Gül