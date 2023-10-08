Değişimcilerin rakibi İBB'deki oyunu ifşa etti: İçime sindiremiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası sular durulmuyor. Bunun son örneği ise 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yaşanıyor. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde genel merkez ve değişimciler arasındaki bilek güreşi peş peşe skandalların patlak vermesine sebep oluyor.

KAFTANCIOĞLU YUHALANDI, İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASI KESİLDİ

Canan Kaftancıoğlu; konuşma yapmak için kürsüye geldiği sırada yuhalanırken, partide "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sık sık "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi.

İMAMOĞLU'NUN "LİYAKAT" YALANI DEŞİFRE OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat, Erkem İmamoğlu'nun torpille işe alım yaptığını açık açık ifşa etti.

"DELEGELER OY İÇİN İŞE ALINDI"

"CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum!" diyen Canpolat hızını alamadı ve "CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." dedi.

"BAKAN OLMAK İÇİN KAPIDA BEKLEYENLER DEĞİŞİMCİ OLDU"

Canpolat ayrıca "4 gün önce Genel Başkan için gözyaşı dökenlerin, Bakan olmak için kapıda bekleyenlerin 'Değişim' diye ortaya çıkmasını kabul edemez bu parti!" diye ekledi. Canpolat konuşması boyunca sık sık değişimcilere yüklendi ve Kılıçdaroğlu destekçilerinden alkış aldı.