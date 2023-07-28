İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9554
  • EURO
    29,654
  • ALTIN
    1695.24
  • BIST100
    7052.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Değişimin başını çeken İmamoğlu'na zor soru! Cevabı geçiştirdi
Güncel

Değişimin başını çeken İmamoğlu'na zor soru! Cevabı geçiştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP'de değişim çağrılarının başını çeken Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruda zor anlar yaşadı. İmamoğlu, 'Başka bir adayı destekler misiniz' sorusunu geçiştirdi.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Değişimin başını çeken İmamoğlu'na zor soru! Cevabı geçiştirdi
ABONE OL

Seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı değişim tartışmalarını başlatan İmamoğlu, Zeytinburnu'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Sosyal medya hesabından CHP'de değişim çağrısında bulunduğu paylaşım hatırlatılarak, bundan sonra neler yapacağı sorulan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Devam ediyoruz, çalışıyoruz. Büyük bir ekibimiz var. Çok özel, yeni, hem siyasete meraklı akademik dünyadan.... Konuşuyoruz. Ülkemizin geleceğini konuşuyoruz, partimizin geleceğini konuşuyoruz. Hep iyi şeyler konuşuyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı var. Şimdi bahsettiğim ekonomik koşullar, ortamlar, çok akılcı politikalara Türkiye'mizin ihtiyacı var. Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz."

İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor." şeklindeki ifadelerinin dile getirilmesi üzerine, bunları izleyip takip ettiklerini söyledi.

Her sesi dinlemekle yükümlü olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisinin de verdiği... Dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam."

İmamoğlu, "Partide başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusuna, "Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var." cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.