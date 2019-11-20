Değnekçilere karşı ‘QR kodlu vale

İstanbul’da valeler artık her yerde. Bu işi belgeyle ve işgaliye ücreti ödeyerek yapanlar olduğu gibi belgesiz ve izni olmadan yapanlar da var. ‘Değnekçi’ olarak tabir edilen bu kişiler çoğu zaman sürücülerle tartışıp, hem onlara hem araçlarına zarar veriyor. Son olarak Beşiktaş’ta park ücreti nedeniyle çıkan tartışmada değnekçi, araç sahibini bıçakla yaralamıştı. Vale şirketlerinin bağlı olduğu Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), yeni bir çalışmayı da tamamlamak üzere. Düzenlemeye göre, işgaliye ücreti ödeyen belgeli vale şirketi çalışanlar, QR kodlu yaka kartlarıyla görev yapacak. Böylece sürücüler park ücreti isteyen kişinin belgesi olup olmadığını net bir şekilde görebilecek. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, “Bütün alt yapısı bitti. Resmi Gazete’de yayımlandı” diye konuştu.