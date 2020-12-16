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Dehşet! 6 aylık hamile eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Konya'da Ali Rıza Y. (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Y'yi (35) yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA16 Aralık 2020 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:23
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Olay, bugün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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