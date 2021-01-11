Dehşet! Ağabeyine kızdı yengesini öldürdü, ağabeyi kurşun yağmuruna tuttu

DHA 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:16

Olay, ilçeye bağlı Turan Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre M.S. (26) sokakta silahla havaya ateş açtı. Ağabey N.S. ise, kardeşi M.S.’yi havaya ateş açmaması konusunda uyararak, terlik fırlattı. Bu duruma sinirlenen M.S. pompalı tüfek ile ağabeyinin evine ateş açarak, yengesi H.S.’yi öldürdü. Ağabey N.S., evde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek, kardeşi M.S.’yi ağır yaraladı. M.S., Biga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.