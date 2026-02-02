İSTANBUL 8°C / 2°C
  Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı
Güncel

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin ardından insanların yaşadığı panik ve binaların yıkılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

HABERİN
VİDEOSU
6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki sarsıntının yıkıcılığına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

KORKU VE PANİĞİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İlçe merkezindeki farklı noktalara kurulu MOBESE'ler ile güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin büyüklüğü ile insanların yaşadığı korku ve paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayıtlarda, depremin olduğu anlarda sarsıntıyla birlikte binaların yıkılması ve ayakta durmakta güçlük çeken bazı vatandaşların araçlara tutunmaları, bazılarının ise panik halinde kaçışmaları yer aldı.

PANİK SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İlçenin Işıklar mevkisindeki MOBESE kameralarınca, 13.24'teki sarsıntıyla beraber dört katlı binanın park halindeki araçların üzerine yıkılması, bölgede oluşan toz bulutu ve sonrasında insanların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.

ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI

Büyük Kentpark karşısındaki kamera kayıtlarında da bir binanın ilk iki katının çöktüğü, insanların panikle kaçtığı ve dengelerini kaybetmemek için araçlara tutunduğu anlar yer aldı.

Sarsıntının en net şekilde görüldüğü kayıtlardan birisi de Gariplik Caddesi'nde kaydedildi. Depremin etkisiyle vatandaşların ayakta durmakta zorlanarak birbirlerine tutunmaları, çöken binalardan yükselen toz bulutu, vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarını aramaları ve yıkılan binaların enkazında kalanlara yardıma koşmaları kameralarca anbean kayıt altına alındı.

  • deprem felaketi
  • panik yaşam
  • bina yıkımı

