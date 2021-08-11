Dehşet anları! Beyaz örtüyle yardım çağırdılar

DHA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:42

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyünde tek katlı evin yıkılıp, sel sularına kapıldığı ve yan binaların çatılarına çıkanların ellerinde beyaz örtü sallayarak, kurtarılmayı beklediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin ise "Ev yıkıldı, acil yardım bekliyoruz. Lütfen yardım edin, insanlar çatılarda" dediği duyuldu.

Elektrik direğinin sel sularıyla yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama- kurtarma ekibi, bot ve helikopter destekli olarak çalışmalara başladı.

DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'ta sağanağın sel ve taşkınlara neden olduğu Ayancık ilçesindeki Ayancık Devlet Hastanesi'nin tedbir amacıyla tahliye edildiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında; Ayancık'ta aşırı yağış sonucu mahsur kalanlar için 2 hava aracının görevlendirildiği, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 araç personelinin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Sinop-Türkeli-Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bölgedeki çalışmalar için Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı vurgulandı.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

Selin vurduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen 1 helikopterle ise mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalara başlandı. Helikopterle selde mahsur kalan bazı kişiler bölgeden alınırken, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketiyle ilgili Hava Kuvvetlerinin 2 helikopteri görevlendirildi