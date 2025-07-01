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İstanbul'da dehşete düşüren olay: Eşini yumrukla öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de 2 ay önce evlenen çift arasında tartışma yaşandı. Meydana gelen kavgada genç kadın, eşinin yumruğuyla dengesini kaybederek kafasını mutfak tezgahına çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

IHA1 Temmuz 2025 Salı 12:06 - Güncelleme:
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Eşini yumrukla öldürdü
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Olay, dün gece Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 2 aylık evli çift Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Nazım Özayyıldız'ın emniyette verdiği ilk ifadesine göre, eşi Özlem Özayyıldız'ın kendisine "Sen beni aldatıyorsun, ben de seni aldatıyorum" demesi üzerine tartışma büyüdü. Öfkesine hakim olamayan Nazım Özayyıldız, eşine mutfak bölümünde yumruk attı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına çarparak ağır yaralandı.

YEĞENİNİN İHBARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Çiftin tartışma seslerini duyan, adamın bir üst katta oturan yeğeni, durumdan şüphelenerek daireye geldi. İçeri girdiğinde yengesi Özlem Özayyıldız'ı mutfak tezgahının yanında hareketsiz yatarken bulan yeğen, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KADINI YERDE YATARKEN GÖRDÜĞÜMDE ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIM"

Olayı gören mahalle sakinlerinden Pınar Baydemir; "Dün gece saat 03.00 sıralarında kalktım kapıda ambulans ve polis ekipleri vardı. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm. Kadını o halde görünce öldüğünü anladım. Sonrasında cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Eşler arasında tartışma sonucu eşini öldürdüğünü anladık. Bizim arabamızın üzerinde yumurta vardı. Biz bunun kavga esnasında olduğunu düşündük" dedi.

  • küçükçekemece
  • aile
  • şiddet

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