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Batman’daki otogar cinayetinde karar çıktı: Müebbet yatacak

Batman’da şehirlerarası otogarda herkesin gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti katil zanlısı R.K.’ye ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi A.K.’ye ise 24 yıl ve azmettirici olduğu iddia edilen babalarına da delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Oğlu öldürülen baba Nuri Yüksekbağ, karara tepki göstererek, “Azmettirici baba ve ağabeylerine de ceza verilmesini bekliyordum” dedi.

IHA24.01.2020  14:32 - Güncelleme: 24.01.2020  14:33

Batman’da 28 Ağustos 2019 tarihinde otogarın içerisinde kan davalı olduğu ileri sürülen şahıslardan kaçan 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ, herkesin gözü önünde R.K. tarafından defalarca bıçak darbeleri aldı. Olay yerinde can çekişen Suat Yüksekbağ, katil zanlısı R.K. ve kardeşleri tarafından ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı. Can çekişen Suat Yüksekbağ, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

KARAR ÇIKTI

Suat Yüksekbağ cinayetiyle ilgili tutuklanan kardeşlerden R.K., kardeşi A.K ve babaları N.K. hakkında Batman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti katil zanlısı R.K.’ye ağırlaştırılmış müebbet, aynı dosyada yargılanan sanığın kardeşi A.K. hakkında da aynı suçu birlikte işlediklerinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ancak mahkeme, suça sürüklenen çocuğun 17 yaşında olması ve hakkında yaş küçüklüğü nedeniyle 24 yıl hapis cezası verirken, bu cezada herhangi bir takdiri indirim yapılmadı. Azmettirici olduğu iddia edilen babaları N.K. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

“HEPSİNİN YARGILANMASI VE TUTUKLANMASI LAZIM"

Baba Nuri Yüsekbağ, oğlunu katledenlerin hepsinin yargılanıp tutuklanmasını istedi. Yüksekbağ, “Bence adalet yerine gelmedi. Adalet bu değil. Oğlumun nasıl öldürüldüğünü herkes gördü. O ailenin tümü oradaydı. Hepsinin yargılanması ve tutuklanması lazım. Bu işi yapan asıl kişi katil zanlılarının babasıdır. Ama mahkeme heyeti babalarını serbest bıraktı. En büyük ağabeyleri de oradaydı ancak hiç yargılanmadı bile. Neden böyle karar verildi anlamış değiliz. Mahkeme heyetinin bu olayı yapan ve yaptıranlar kim varsa ceza vermesini bekliyordum. Maalesef böyle bir karar verilmedi. Kararın böyle olmaması lazım. 2018 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde bir cinayet oldu. O sırada oğlum da oradaydı. Olayda oğlum 18 yıl hapis cezası aldı. Ancak o olayda benim oğlum suçsuzdur. Suç oğlumun üstüne atıldı. Daha sonra karşı taraf oğlum Suat Yüksekbağ’ı otogarda herkesin gözü önünde vahşice katlettiler, bu olayda sadece iki kişi tutuklandı, asıl azmettirici babaları ve ağabeyleri tutuklanmadı” dedi.

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