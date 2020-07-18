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Dehşete düşüren kaza! 2 tonluk pres makinesinin altında kalan adam öldü

Isparta'da 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf Öner Yazıcı hayatını kaybetti. Kaza esnasında aynı iş yerinde çalışan İrfan Özyurt da yaralandı.

IHA18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:36 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 19:08
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Olay, Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni alınan pres makinesini iş yerine iterek katmaya çalışan Öner Yazıcı, 2 tonluk makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yazıcı, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Öner Yazıcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza esnasında aynı iş yerinde çalışan İrfan Özyurt da yaralandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olayı duyar duymaz iş kazasının yaşandığı dükkana gitti. Başdeğirmen, burada kazayla ilgili bilgi aldı.

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