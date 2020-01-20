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Deli Aşk konusu nedir? Deli Aşk filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Bu akşam saat 22:15'te Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Deli Aşk filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Deli Aşk konusu nedir? Deli Aşk filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Deli Aşk filminin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alıyor. Deli Aşk filminin senaryosu ise Murat Kaman ve Emrah Kaman'a ait. Filmin yapımcılığını ise Cem Yılmaz üstlenmiştir. Deli Aşk filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

20.01.2020  17:37 - Güncelleme: 20.01.2020  17:37

Deli Aşk konusu nedir? Deli Aşk filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 22:15'te Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Deli Aşk filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Romantik-komedi türündeki Deli Aşk filmi 2017'de vizyona girmişti. Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yönettiği Deli Aşk filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Deli Aşk filmi hakkında tüm detaylar haberimizde..

DELİ AŞK KONUSU NEDİR?

Filmde baş karakter olan Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kızı elde edebilmek adına çeşitli maceralara atıldığı anlatılıyor ve bu maceralar esnasında gelişen komik olaylar izleyiciye sunuluyor: Ekrem, Adana'da yaşayan bir Maraş dondurmacısıdır. Neşe isimli bir kıza aşıktır; bu aşk onun başına fazlasıyla bela açacaktır. Olayların gelişim hikayesi de bu tek taraflı aşk çemberinde dönmekte.

DELİ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deli Aşk filmi çekimleri Adana ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

DELİ AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Emrah Kaman – Ekrem

Pelin Akil – Neşe

Şafak Pekdemir – Zeynep

Toygan Avanoğlu – Fuat

Nilperi Şahinkaya – Melodi

Burak Çetin – Jeremy

Zafer Algöz – Carol

Cem Yılmaz – Şefik Ercan

Hakan Altun – Hakan Altun

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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