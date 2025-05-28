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DEM Parti heyeti TBMM'de AK Parti'yi ziyaret ediyor

DEM Parti heyeti TBMM'de AK Parti'yi ziyaret ediyor

28 Mayıs 2025 Çarşamba 15:01 - Güncelleme:
DEM Parti heyeti TBMM'de AK Parti'yi ziyaret ediyor
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