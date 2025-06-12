İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3115
  • EURO
    45,7362
  • ALTIN
    4276.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DEM Parti önünde evlat nöbeti: Terörsüz Türkiye süreci başladı
Güncel

DEM Parti önünde evlat nöbeti: Terörsüz Türkiye süreci başladı

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti. Aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü. Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, 'Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Cumhurbaşkanımız da bu konuda açıklamalarda bulundu. Umutla çocuklarımızı bekliyoruz.' dedi.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 14:08 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Terörsüz Türkiye süreci başladı
ABONE OL

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, terörsüz bir Türkiye istediklerini söyledi.

Çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini belirten Sancar, "Evlat hiçbir şeye benzemez. Evladın tarifi yok. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Cumhurbaşkanımız da bu konuda açıklamalarda bulundu. Umutla çocuklarımızı bekliyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sürdüreceğiz. Kızım, beni görüyor ve duyuyorsun, dön gel." dedi.

  • vanlı aileler
  • evlat nöbeti
  • dem parti

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.