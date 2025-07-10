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DEM Parti önünde evlat nöbeti: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemiz daha da güzel olacak

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, '7 yıldır çocuklarımız için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemiz daha da güzel olacak. Evlatlarımızı bekliyoruz, en kısa sürede inşallah onlarla kucaklaşırız.' diye konuştu.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
DEM Parti önünde evlat nöbeti: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemiz daha da güzel olacak
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, yıllardır çocuklarına kavuşmak için mücadele ettiklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Bu süreç sayesinde evlatlarımıza kavuşacağız. Anne ve babalar artık ağlamayacak. Yıllardır eylemlerimizi hakkımız olan çocuklarımız için sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye süreç için teşekkür ederiz. Onların da hep yanındayız. Dört gözle evlatlarımızı bekliyoruz. Çok sevinçliyiz."

Oğlu için eyleme katılan Saliha Mert ise "7 yıldır çocuklarımız için eylemlerimizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemiz daha da güzel olacak. Evlatlarımızı bekliyoruz, en kısa sürede inşallah onlarla kucaklaşırız." diye konuştu.

  • dem parti
  • evlat nöbeti
  • terörsüz türkiye

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