DEM Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yönetime geldiği belediyeler işçi kıyımından sonra şimdi de vatandaşa sosyal faaliyetler çerçevesinde ücretsiz verilen hizmetleri paralı hale getiriyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hizmete giren ücretsiz yurtları ücretli hale getirdi. DEM öncesi ücretsiz olan 170 öğrenci kapasiteli yurtta barınmak için öğrencilerden bin 750 TL depozit ile aylık bin 750 ücret alınmaya başlandı.

SAATLİK ÜCRET TALEBİ

DEM'li Bağlar Belediyesi ise Spor Toto Teşkilatı tarafından vatandaşlara ücretsiz hizmet vermesi karşılığında belediyeye kazandırılan spor tesislerini ücretli hale getirdi. Belediyenin eylül ayı Meclis gündeminde spor tesislerinden ücret alınması kararlaştırıldı. DEM'li belediye, futbol sahası için gündüz saatlik 500 TL, gece ise 750 TL talep ediyor. Tenis kortunu kullanmak isteyenler ise gündüz 500 gece ise 1.000 TL ücret ödüyor.

HDP'yi öven paylaşımı ortaya çıktı

Muşlu ailelerin DEM Parti önünde 'evlat nöbeti' devam ediyor

Gaffar Okkan'ı hazmedemediler