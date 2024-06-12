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Güncel

DEM Parti terör örgütü PKK'dan kaçtı diye ekmeğinden etti

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan Mustafa Biçer'i 'Örgüte ihanet ettin' diyerek işten attı.

12 Haziran 2024 Çarşamba 08:16 - Güncelleme:
DEM Parti terör örgütü PKK'dan kaçtı diye ekmeğinden etti
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işten atılan 300 çalışan arasında Mustafa Biçer de yer aldı. Biçer'i annesi Ayşegül Biçer, belediye önünde evlat nöbeti tutarak PKK'dan kurtarmıştı.

Yerel seçimlerde DEM Parti yönetimine geçen belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 300'den fazla kişinin işine son verildi. Son olarak da evlat nöbetinin sembol isimlerinden anne Ayşegül Biçer'in PKK'dan kurtardığı ve büyükşehirde temizlik işçisi olarak çalışan oğlu Mustafa Biçer işten çıkarıldı.

Olayı sosyal medyadan duyuran Mustafa Biçer, "07.09.2022 tarihinde göreve başladığım Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti tarafından haksız yere işten çıkarıldım. Sebebini sorduğumda ise; 'Teslim olduğun gün davaya ihanet ettin' demek oldu" dedi.

  • Mustafa Biçer
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

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