DEM Parti'den istifa eden belediye başkanına saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin, DEM Partili bir grup tarafından önü kesildi. S.Y., durumu polis ve Belediye Başkanı Mehmet Begit'e bildirdi. 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlarla Türkiye - Hollanda maçını izleyen Begit, olay yerine gitti.

Bu sırada DEM Partili grubun saldırısına uğrayan Begit, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla dağıtıldı.

Ölü ve yaralının olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 8 Mayıs tarihinde de DEM Parti Birecik İlçe Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, ilçe binası maddi hasar görmüştü.