Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye yaptığı ittifak talebine olumlu cevap alamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine DEM Parti'ye koştu. DEM Parti'ye ziyarette bulunan Özel'e, genel başkan yardımcıları Gül Çiftti, Gökhan Zeybek ile genel sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

"BENİ ARAYIP KUTLADILAR"

Özel'in, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, şöyle konuştu: Siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından, hem o parlamentonun üretkenliği açısından, hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesindir ve olmazsa olmazdır. Biz kurultayımızı yaptıktan sonra sayın eş genel başkanlarım arayarak kutlamışlardı. Sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Karşılıklı başarı dileklerini ifade ettik. Bir araya gelmişken Türkiye'yi ve dünyayı değerlendirdik, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Çok verimli ve yapıcı görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek. Biz bu diyaloğun ve görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

"EŞ BAŞKAN DİYESİM GELDİ..."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise kameralar önünde CHP lideri Özgür Özel ile adeta alay ederek, Ekrem İmamoğlu ile birlikte eş genel başkanlık yaptığı imasında bulundu. Hatimoğulları, konuşmasında Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." dedi.

Özel'in bu sözleri gülerek karşılaması ise dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU ÖZEL'DEN ROL ÇALIYORDU

CHP'de 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sonlanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçilmişti. Gerek söylemleri, gerek verdikleri fotoğraflar gerekse Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu'na seçilen isimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'den rol çalması dikkatlerden kaçmıyordu. Hatta sosyal medyada CHP'de eş başkanlığa geçildi yorumları bile yapılmıştı.

ÖZEL: İMAMOĞLU'NA AKIL DANIŞIYORUM

CHP'de 'gölge genel başkan' tartışmalarına değinen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na akıl danıştığını itiraf ederek şunları söylemişti:

"Ekrem Başkan'la aramızda daha önce de söylediğim gibi kardeşlik hukuku diye tanımladığımız bir ilişki var. Ekrem Bey'le de birbirimize güvenimizi zedeleyecek hiçbir şey yaşamadık. Ekrem Bey'e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık."

DEM PARTİ EŞ BAŞKANI'NDAN TSK'YA İFTİRA!



Öte yandan, Özgür Özel'in ziyaret gerçekleştirdiği DEM Parti'li Eş Başkan Tülay Hatimoğulları daha 2 gün önce TBMM'de yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef almış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alçak iftiralarda bulunmuştu. Türkiye'nin sınır ötesinde terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan DEM Parti'li Hatimoğulları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Sivilleri öldürüp, hastaneleri bombaladığını" öne sürmüştü.

İHA VE SİHA RAHATSIZLIĞI

"Kuzey ve Doğu Suriye'de her yer paramparça ediliyor." diyen DEM Parti Eş Başkanı, "İHA'larla SİHA'larla suikastlar düzenleniyor, bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.