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DEM Partili Ahmet Türk: CHP'yi destekledik ama lider yok

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin 'CHP'yi destekledik ama orada lider yok' dedi.

9 Şubat 2024 Cuma 13:08 - Güncelleme:
DEM Partili Ahmet Türk: CHP'yi destekledik ama lider yok
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KRT'ye konuşan DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Türk, "CHP'nin Kürt sorununu çözmek gibi bir anlayışla ortaya çıkması halinde bunu çözebilecek bir güce sahip olmadığını ifade etmeye çalıştım. Erdoğan'ın devlet içinde güçlü olduğunu ifade etmeye çalıştım ve devlet içi isterse çözer" dedi.

"CHP'Yİ DESTEKLEDİK AMA LİDER YOK"

"CHP'yi destekledik ama Kürt sorununu çözecek irade ve liderlik orada yok" diyen Ahmet Türk, CHP içerisinde Kürtleri kucaklayacak bir sistem olmadığını savundu. "Sayın Özgür Özel sosyal demokrat bir insan ama parti içinde Kürtleri kucaklayacak, Kürtlerin hak ve özgürlüklerini sahiplenecek bir yapının CHP'de olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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