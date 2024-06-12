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DEM Partili belediyede işçi kıyımı! Gerekçeleri pes dedirtti

31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'ye geçen belediyelerin ilk icraatları işçi kıyımı oldu. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ardından şimdi de Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi işçi kıyımına başladı. Suruç Belediyesinin gerekçesi ise akıllara durgunluk verdi.

IHA12 Haziran 2024 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
DEM Partili belediyede işçi kıyımı! Gerekçeleri pes dedirtti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde belediye seçimlerini kazanan DEM Parti, güvenlik soruşturması bahanesiyle 8 kadrolu personeli işten çıkarttı. Seçimi kazanan belediye yönetiminin 2 ayda işten çıkarttığı işçi sayısı 77'ye yükseldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçimleri kazanan DEM Partili belediyede işçi kıyımı devam ediyor. Daha önce 69 sözleşmeli işçinin işine son veren belediye, bu defa da sırasıyla 5 ve 3 olmak üzere 8 kadrolu personeli işten çıkarttı.

İŞTEN ÇIKARTMA GEREKÇESİ AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Suruç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından personele verilen resmi yazıdaki işten çıkartma gerekçesi ise akıllara durgunluk verdi. Yazıda, "(7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununu ve kanunun uygulama yönetmeliği doğrultusunda yapılacak araştırma soruşturma neticesinde adı geçen ile ilgili olarak olumsuz bir durumun tarafımıza bildirilmesi halinde atama iptal edilir.) denildiğinden işe alınan 5 kadrolu işçinin (Şoför) özlük dosyalarında yapılan incelemeler sonucu güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

TASARRUF TEDBİRLERİNE VURGU YAPILDI

Yazıda ayrıca kadrolu işçilerin 30.06.2021 tarih ve 315 sayılı Resmi Gazete'de 'kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin Tasarruf Tedbirleri konulu ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmış olup söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında gerekli tedbirlerin alınması' denildiği ancak tasarruf tedbirleri kapsamında personel alımının yapılmasının uygun olmadığı" ifadelerine yer verilerek personelin işten çıkartıldığı belirtildi.

"OĞLUMUN İSMİ RECEP TAYYİP DİYE ÇIKARTMIŞ OLABİLİRLER"

Kayyum döneminde işe girerek 8 yıldır çalıştığını söyleyen Müslüm Körken, "Bu sabah uyandığımda beni, aradılar, gel senin belediyede işin var dediler. Ben oraya gittiğimde bana bir zarf verdiler. Dediler senin çıkışın vermişiz. Nedeni nedir söylemediler. Ben zarfımı aldım, baktım beni direkt işten çıkartmışlar. Düşündüm taşındı, 5 çocuk babasıyım. Benim bir çocuğumun ismi Recep Tayyip, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için onun ismini koydum. Belki de onun için işten çıkartmışlar" dedi.

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