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DEM Partili Berdan Öztürk'ten AKPM'de ihanet

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partili Berdan Öztürk AKPM'deki Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik skandal rapora ortak oldu.

27 Ocak 2024 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
DEM Partili Berdan Öztürk'ten AKPM'de ihanet
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye'de cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele vakalarının arttığını belirten skandal bir rapor yayımladı. AKPM, ikinci raporunda da Ermeni iddialarıyla hazırlanan Azerbaycan raporu oylandı. Parlamentoda yer alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk skandal raporlara imza attı.

Öztürk, parlamentoda yaptığı konuşmada da Türkiye'ye yönelik iftiralarını sürdürdü.

Türkiye'de sistematik işkence yalanını söyleyen DEM'li vekil, teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi. Öztürk daha önce de PKK'yı teröristlerin cenazesine katılmıştı.

  • Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
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