CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, DEM Parti'nin yer seçim stratejisi ile ilgili "Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar." sözlerine DEM Parti İBB Başkan adayı Beştaş'tan tepki geldi.

"2019 VE 14-28 MAYIS'TA CHP'YE VERDİĞİMİZ DESTEK ORTADA"

İLKE TV yayınında konuşan Meral Danış Beştaş, "Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, yanıtı veririz yani." dedi.

"KİMSEYE BORÇLU DEĞİLİZ"

DEM Partili Beştaş, konuşmasının devamında, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz. Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar. Bu nedenle Gökhan Günaydın'ın da, Özgür Özel'in de bu açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm. Biz hiyerarşik olarak onların altı üstü değiliz. Kendimizi öyle görmeyiz, onlar da parti, biz de partiyiz." ifadelerini kullandı.