Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 Nisan tarihli oturumunda, 106 ve 107 no'lu kararlar alındı. MED Kentsel ve Sosyal Hiz. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu için yapılan oylama sonucu Abbas Hilmi Azizoğlu, Halime Bayram, Mervan Yıldız, Mahmut Bora ve Gülistan Ataş oyçokluğuyla üyeliğe seçildi.

Ancak yeni atanan isimlerle ilgili açık kaynaklardan yapılan incelemede şu tablo ortaya çıktı:

■ Halime Bayram: 2019 ve sonrasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında birçok kez gözaltına alındı.

■ Mervan Yıldız: Eski Ergani Belediyesi Eşbaşkanı. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında 2022'de gözaltına alındı.

■ Mahmut Bora: TSK'nın hava harekatlarını protesto eylemlerine katıldı. 2022'de gözaltına alındı.

■ Gülistan Ataş: 2023'te 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest kaldı.

Şirketin faaliyet alanları arasında inşaat, taşımacılık, park-bahçe işleri, eğitim kurumu açma, enerji, bilişim, temizlik, geri dönüşüm, turizm-organizasyon, petrol ve petrol ürünleri, kentsel dönüşüm, halk ekmek, fuarcılık, reklam yer alıyor. Bu kapsamda, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait otopark, sosyal tesis, restoran, büfe ve kafeteryaların işletilmesi, memur ve sözleşmeli personel için yemek temini şirketin görev alanına giriyor.

'PERSONEL'DE DE DURUM AYNI

Belediye Meclisi'nin aldığı 107 no'lu karar uyarınca da, Personel A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine Doğan Hatun, Sevican Yaşari, Nevriye Çur ve Ömer Filitoğlu oyçokluğu ile seçildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ancak MED AŞ'dekine benzer bir durum, Personel A.Ş.'de de ortaya çıktı.

İşte üyeliğe yen seçilen isimler:

■ Doğan Hatun: Diyarbakır Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 2023'te gözaltına alındı.

■ Sevican Yaşari: 2019'da PKK elebaşı Öcalan üzerindeki 'tecridin kaldırılması' için açlık grevi başlatanlar arasında yer aldı. Bu eylemler nedeniyle bir süre gözaltına alındı ve tutuklu kaldı.

■ Nevriye Çur: Kayyum atanan eski Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Çur, canlı kalkan eylemine katıldığı için 6 yıl 3 ay hapis almıştı.

DEM PARTİLİ EŞ BAŞKANLAR DOĞAN HATUN VE SERRA BUCAK KÜÇÜK