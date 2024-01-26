DEM Partili vekilin haddini aşan sözlerine yerinde cevap! ''Sonları kabristan oluyor''

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MECLİS'TE SKANDAL SÖZLER

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM kürsüsünde alçak sözlerle, "Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir. Biz Kürdistan diyoruz ve demeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP/DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit:



��️ "Kürdistan bir hakikattir. Biz Kürdistan diyoruz ve demeye de devam edeceğiz." pic.twitter.com/IvXu7AMTt5 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 25, 2024

'SONLARI KABRİSTAN OLUYOR'

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Genel Kurul kürsüsünde zaman zaman "Kürdistan" ifadelerinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 'KÜRDİSTAN' DİYE BİR YER YOKTUR"

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kürdistan" ifadesini kullanan Koçyiğit'i uyararak, "İçtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." diye konuştu.