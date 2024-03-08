DEM Parti'nin Kadınlar Günü kutlamasında terör propagandası! 3 kişi gözaltına alındı

DEM Parti Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 Mart Kadın Parkı'nda miting düzenlendi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile DEM Parti Batman Belediye eş başkan adayı Gülistan Sönük'ün de katıldığı mitingde Kürtçe şarkılar seslendirilerek, halay çekildi. Mitingde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, "Son 8 yılda ağırlaştırılmış tecritle aslında bütün haklarımız gasbedildi. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için arkadaşlarımız mücadele ediyor. Biz kayyumları tarihin çöp sepetine göndereceğiz" dedi.