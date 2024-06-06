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  • DEM Parti'nin terörle bağlantısına tepki: DNA yapınızda demokrasi yok
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DEM Parti'nin terörle bağlantısına tepki: DNA yapınızda demokrasi yok

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı sebebiyle görevden uzaklaştırılarak 19,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. DEM Parti ise terörle bağlantılı kişilerle iletişimini sürdürmeye devam ediyor. 24 TV'de İbrahim Güneş'in sunduğu Moderatör programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, Ahmet Türk'ün kayyum hakkında ‘demokratik değil' açıklamasına tepki gösterdi. Alabarda, 'Sizin DNA yapınızda demokrasi yok' ifadelerini kullandı.

6 Haziran 2024 Perşembe 21:53 - Güncelleme:
DEM Parti'nin terörle bağlantısına tepki: DNA yapınızda demokrasi yok
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Terörle iltisaklı olduğu ortaya çıkan ve 19,5 yıl hapis cezası alan DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı. Bu durumdan rahatsız olan DEM Partili isimlerden ve CHP'den tepki gecikmedi. Peki asıl terörün gölgesinde adeta PKK'nın kayyumu gibi hareket eden isimler neden rahatsız etmiyor? DEM Parti terörün ve teröristin arka bahçesi olmaya neden devam ediyor? Yusuf Alabarda yanıtladı.

"SİZİN DNA YAPINIZDA DEMOKRASİ YOK"

Kayyum atamalarının demokratik standartlardan bir sapma olduğunu belirten Alabarda, "Bir de konunun öbür tarafını çevirip baktığımızda kayyum atanan yerdekilerin demokrasiyle alakasına bakmak lazım. Ahmet Türk hemen büyük bir demokrasi müdafisi pozunda çıktı belediye başkanları birliğindeki toplantıda bu konuyu kınadığını söyledi. Tamam kına peki Orhan Miroğlu Star Gazetesi'nde 7 sene evvel 'Ben Mardinliyim, Mardin'i korumalar eşliğinde olmadan gezemiyorum. Gezdirtmiyorlar, konuşturtmuyorlar' dedi. O zaman Ahmet Türk, Miroğlu'nu arayıp 'kimmiş seni gezdirmeyen, kim sana baskı uyguluyor söyle' diyebildi mi? Şimdi Hakkari Belediye Başkanı'nın olayından sonra devreye giriyor. Sizin DNA yapınızda demokrasi yok. Kayyumlar konusunu demokratik çerçeve içerisinde sizinle nasıl konuşacağız? Van'da Belediye başkanlığı koltuğunda oturan şahıs 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyordu. Kim PKK? Terör örgütü. Neyi ortadan kaldırmaya çalışıyor? Türkiye Cumhuriyeti devletini."

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